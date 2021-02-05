Китай выразил США протест за проход американского эсминца через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Китай выражает Соединенным Штатам решительный протест в связи с проходом американского эсминца USS John S. McCain через Тайваньский пролив. Об этом заявил в пятницу официальный представитель восточного военного округа КНР Чжан Чуньхуэй.

"США намеренно создают напряженность, оказывая негативное воздействие на мир и стабильность в регионе, - приводит его слова официальная страница Министерства обороны Китая в социальной сети WeChat. - Мы выражаем по этому поводу решительный протест. <...> Наши войска будут твердо защищать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность КНР".

Как уточнил представитель, китайские ВС контролируют ситуацию и следят за действиями американской стороны.

Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью страны и с настороженностью воспринимают любое иностранное военное присутствие в регионе.

В четверг корабль американских ВМС совершил проход через пролив, разделяющий континентальную часть КНР от острова Тайвань. Как утверждает пресс-служба 7-го флота Соединенных Штатов, эсминец проследовал через акваторию "в соответствии с международным правом", "демонстрируя приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". С момента инаугурации президента США Джо Байдена такой случай произошел впервые, в прошлом году Пентагон установил рекорд по подобным транзитам, которых за 12 месяцев было 13.