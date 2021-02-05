"Америка вернулась". Байден выступил с первой речью по внешней политике

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, активизирует свои демократизаторские усилия за рубежом и усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая. Таким стал лейтмотив первого выступления нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики. Эту примерно 19-минутную речь глава американской администрации произнес в четверг в Госдепартаменте.

"<...> Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики", - провозгласил Байден.

Символичен был и сам факт приезда главы государства во внешнеполитическое ведомство практически всего через две недели после вступления в должность. Трамп, не жаловавший Госдепартамент США и не без оснований считавший его частью "глубокого подполья" Вашингтона, саботировавшего его решения, впервые появился в стенах этого ведомства только через год с лишним после своей инаугурации. Целью той поездки было приведение к присяге на посту госсекретаря США Майкла Помпео, которого в администрации Байдена сменил Энтони Блинкен.

Авторитаризм наступает

Как утверждал глава Белого дома, Вашингтон сталкивается с "надвигающимся авторитаризмом, в том числе с растущими амбициями Китая", его стремлением "соперничать с Соединенными Штатами, а также решимостью России нанести ущерб" американской демократии.

"Усиливающиеся глобальные вызовы" - от пандемии до вызванного изменением климата кризиса и распространения ядерного оружия - могут быть "решены только странами, работающими вместе и сообща", подчеркнул Байден. "Мы (Соединенные Штаты - прим. ТАСС) не можем добиться этого [решения] в одиночку", - признал президент.

С его точки зрения, новому правительству в Вашингтоне надо начинать "с дипломатии, уходящей корнями в самые заветные демократические ценности Америки: защиту свободы, <...> отстаивание всеобщих прав, уважение верховенства закона, достойное отношение к каждому человеку". "Это наш неиссякаемый источник силы, - полагает Байден. - Это неизменное преимущество Америки".

В связи с этим 46-й американский президент выразил мнение, что союзы и альянсы США с другими странами являются "величайшим достоянием" Вашингтона. "Дипломатия означает стоять плечом к плечу с нашими ключевыми союзниками и партнерами. <...> Мы намерены [восстановить] нашу надежность и моральный авторитет, что в большинстве своем было утеряно", - сказал Байден.

На его взгляд, новые американские власти уже начали восстанавливать свои международные связи и возвращать своей стране "лидерские позиции в мире".

Кроме того, Байден высказался за то, чтобы США встали во главе международных усилий по "борьбе с экзистенциальной угрозой" изменения климата. "Как и в случае с пандемией, это требует глобального сотрудничества", - констатировал руководитель американской администрации.

Противостояние

Затронув тему российско-американских отношений, Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут колебаться в стремлении добиться последствий для тех шагов Москвы, которые Вашингтон посчитает не соответствующими своим интересам. "Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки", сказал Байден, утверждая, что Россия предпринимала в отношении его страны "агрессивные действия".

Президент обещал, что Соединенные Штаты планируют подталкивать к противостоянию с Россией и своих союзников и партнеров. "Мы будем более эффективны в том, что касается действий в отношении России, когда станем работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов", - убежден глава Белого дома.

Он также призвал власти России обеспечить немедленное освобождение Алексея Навального "без всяких условий".

Взаимодействие с Россией

В то же время, по словам Байдена, Вашингтону просто не обойтись без сотрудничества с Москвой.

"Лидерство с помощью дипломатии должно также означать взаимодействие с нашими противниками и соперниками дипломатическим путем, когда это в наших интересах и способствует безопасности американского народа. Именно поэтому вчера (3 февраля - прим. ТАСС) США и Россия согласились продлить ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС) на пять лет, чтобы сохранить единственный остающийся договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную стабильность", - заявил президент.

Между тем, как указал ранее в тот же день его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, новая американская администрация рассчитывает, что ее внешнеполитический курс позволит "более эффективно" противодействовать России.

С позиции силы

И Байден, и Салливан рассуждали о стремлении США участвовать в соперничестве великих держав "с позиции силы".

Причем президент уточнил, что нынешнее американское правительство считает главным конкурентом Соединенных Штатов Китай. "Мы напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника - Китая. Мы будем противодействовать нарушению Китаем [правил] в сфере экономики, намерены противостоять его агрессивным действиям, дать отпор атакам на права человека и интеллектуальную собственность", - предупредил Байден.

"Но мы, - заверил американский лидер, - готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам".

Военное присутствие за рубежом

Коснулся в своей речи Байден и вопроса о размещении американских войск за рубежом. "Министр обороны [США Ллойд Остин] возглавит глобальный пересмотр дислокации наших войск, чтобы американское военное присутствие отвечало нашим приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности", - пояснил Байден.

На время проведения этого обзора Вашингтон, как подтвердил президент, приостановит вывод войск США из Германии. Решение о передислокации значительной части американских военнослужащих из ФРГ было принято Трампом летом прошлого года.

В этой же части выступления Байден сообщил о прекращении поддержки Соединенными Штатами боевых операций аравийской коалиции в Йемене. Согласно изложенной им информации, данное решение распространяется в том числе на продажу американских вооружений арабским союзникам.

По оценке главы Белого дома, война в Йемене "привела к гуманитарной и стратегической катастрофе". "Мы <...> активизируем нашу дипломатию, чтобы положить конец войне в Йемене. <...> Эта война должна закончиться", - сказал американский лидер.

Тем не менее, отметил он, США продолжат помогать Саудовской Аравии защищать свои суверенитет, территориальную целостность и население от угроз со стороны "поддерживаемых Ираном сил".

Оставшееся за скобками

Байден оставил без внимания ряд крупных проблем международной политики, включая урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Ирана и денуклеаризацию Корейского полуострова, палестино-израильский конфликт, ситуации в Сирии и Афганистане.

Он, впрочем, призвал организовавших переворот военнослужащих Мьянмы оставить власть и освободить задержанных ими лидеров страны и представителей гражданского общества, посулив в противном случае санкции.

Как предупредила еще в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, речь Байдена изначально не задумывалась как раскрывающая детали всех направлений новой внешней политики страны. Она пояснила, что на это у главы государства "будет достаточно времени".