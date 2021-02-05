Telegraph: Великобритания за год выслала трех китайских шпионов, якобы работавших в СМИ

ТАСС, 5 февраля. Власти Великобритании за последний год выслали из страны трех китайских шпионов, которые выдавали себя за журналистов. Об этом со ссылкой на источник в правительстве королевства сообщила в четверг газета The Daily Telegraph.

По ее информации, указанные граждане служили в разведке Министерства государственной безопасности КНР и прибыли в Британию с журналистскими визами. Как отметил собеседник издания, все трое якобы работали в трех разных китайских СМИ, названия которых не уточняются. Настоящие личности шпионов удалось установить сотрудникам британской контрразведки.

Газета уточняет, что сейчас власти Великобритании рассматривают возможность введения закона, согласно которому лица, действующие в интересах зарубежных правительств, должны будут регистрироваться как таковые. В противном случае им будет грозить наказание, например, тюремное заключение или депортация.