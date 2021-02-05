{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео раскритиковал Байдена за выступление по внешней политике

Бывший госсекретарь США заявил, что не уверен, что американцы могут позволить себе еще восемь лет внешней политики, которая была при Бараке Обаме
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Mark J. Terrill

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. США не могут позволить себе при президенте Джо Байдене вернуться к тому внешнеполитическому курсу, который проводила администрация 44-го американского лидера Барака Обамы. Такое мнение выразил в четверг в эфире телеканала Fox News бывший госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя выступление Байдена.

На эту тему
"Америка вернулась". Байден выступил с первой речью по внешней политике

Новый президент США ранее в этот же день заверил, что "Америка вернулась". "Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики", - пояснил он. Байден отметил, что новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая.

"Имеет ли он в виду, что Америка вернулась к тому времени, когда под контролем "Исламского государства" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) был халифат, который по территории был равен Великобритании? Я надеюсь, что нет. Президент Трамп и наша команда с этим разобрались", - отметил Помпео.

"Когда он говорит "Америка вернулась", значит ли это, что она вернулась к тому, что Китай снова будет ни во что нас не ставить, уничтожать миллионы рабочих мест в Канзасе или Южной Каролине? Надеюсь, под возвращением он подразумевает не это", - добавил бывший госсекретарь США.

"Когда он говорит о союзниках, значит ли это возвращение к тому, чтобы игнорировать союзников и друзей, таких как Израиль, и обращаться с террористами в Иране, как с друзьями, предоставляя им $150 млн наличными? Я не уверен, что американцы могут позволить себе еще восемь лет внешней политики, которая была при Бараке Обаме, - считает Помпео. - Я надеюсь, что они изберут внешнеполитический курс, который будет больше похож на наш, когда Америка была на первом месте".

Экс-госсекретарь также изложил версию, согласно которой администрация Трампа препятствовала приписываемым России попыткам влиять на выборы в США.

Теги
Обама, БаракСШАБайден, Джозеф (Джо)Помпео, Майкл (Майк)
Белоруссия в октябре 2022 года получит вторую партию самолетов Су-30СМ
В Минобороны республики заявили, что "контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году"
Читать полностью