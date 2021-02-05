{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Белоруссия в октябре 2022 года получит вторую партию самолетов Су-30СМ

В Минобороны республики заявили, что "контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году"

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии получат в октябре 2022 года вторую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ в количестве четырех единиц. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"В настоящее время между министерством обороны и корпорацией "Иркут" заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая. Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года", - отмечается в сообщении.

В Минобороны заявили, что "контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году".

Теги
Белоруссия
Помпео раскритиковал Байдена за выступление по внешней политике
Бывший госсекретарь США заявил, что не уверен, что американцы могут позволить себе еще восемь лет внешней политики, которая была при Бараке Обаме
Читать полностью