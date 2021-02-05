Белоруссия в октябре 2022 года получит вторую партию самолетов Су-30СМ

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии получат в октябре 2022 года вторую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ в количестве четырех единиц. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"В настоящее время между министерством обороны и корпорацией "Иркут" заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая. Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года", - отмечается в сообщении.

В Минобороны заявили, что "контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году".