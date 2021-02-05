Белоруссия приветствовала вступление в силу соглашения между РФ и США о продлении ДСНВ

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Минск приветствует вступление в силу соглашения между Россией и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), считая это весомым вкладом в укрепление международной безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии в пятницу.

"Белорусская сторона приветствует вступление в силу 3 февраля соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, - говорится в сообщении. - Считаем это весомым вкладом в укрепление существующей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности". В Минске подчеркнули, что продление ДСНВ "отвечает интересам всего мирового сообщества".

"Рассчитываем, что достигнутая договоренность заложит прочный фундамент для дальнейших конкретных шагов в области ядерного разоружения и придания этому процессу необратимого и многостороннего характера", - отмечает МИД Белоруссии. При этом в ведомстве выразили надежду, что решение Москвы и Вашингтона по сохранению ДСНВ, являющегося одним из краеугольных камней глобальной системы стратегической стабильности, безопасности и разоружения, "будет способствовать формированию благоприятных условий для укрепления и восстановления жизнеспособности многосторонних механизмов в области контроля над вооружениями на евроатлантическом пространстве".