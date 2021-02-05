CNN: выплату компенсаций жертвам финансиста Эпштейна приостановили из-за нехватки денег

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Распорядители недвижимого имущества покойного финансиста Джеффри Эпштейна приостановили до последних чисел марта выплату компенсаций жертвам его сексуальных преступлений. Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, данное решение обусловлено нехваткой финансовых средств в фонде, учрежденном в июне прошлого года распорядителями недвижимости финансиста на Американских Виргинских островах.

По данным телекомпании, фонд рассчитывает возобновить выплату компенсаций жертвам преступлений Эпштейна после 25 марта или позднее. Распорядители выразили глубокое сожаление данным обстоятельством и обещали приложить все силы для исправления такого положения. Если у каких-то лиц возникнут новые претензии к финансисту, то им предлагается направлять жалобы и запрос на компенсацию не позднее 8 февраля.

Фонд, учрежденный 25 июня прошлого года, в целом выделил жертвам Эпштейна $49,8 млн. Как уточняло ранее агентство Bloomberg, финансист проживал более 20 лет на Американских Виргинских островах и владел двумя островками в составе этой территории США. Оценочная стоимость этой части недвижимого имущества Эпштейна снизилась с около $630 млн в июне прошлого года до почти $241 млн 31 декабря того же года.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.