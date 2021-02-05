Сеул и Вашингтон договорились ускорить переговоры о содержании войск США в Корее

СЕУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Республика Корея и США договорились как можно скорее решить вопрос о разделении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Об этом сообщило в пятницу южнокорейское министерство иностранных дел по итогам видеоконференции с участием уполномоченного представителя Республики Корея Чон Ын Бо и его американской коллеги Донны Уэлтон.

"Стороны провели откровенную дискуссию, в ходе которой обсудили имеющиеся разногласия с целью выработки взаимоприемлемого решения", - говорится в сообщении. МИД отмечает, что представители Сеула и Вашингтона договорились как можно скорее завершить переговоры по разделению расходов и тем самым "внести вклад в укрепление двустороннего альянса, являющегося ключевым для обеспечения мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии". Стороны согласились провести следующий раунд переговоров в ближайшем будущем, предварительно обсудив их план по дипломатическим каналам.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что Соединенные Штаты настаивают на оплате Южной Кореей расходов на содержание ряда подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Переговоры о подготовке нового соглашения начались в сентябре 2019 года. В конце марта 2020 года стороны предварительно договорились об увеличении южнокорейской доли на 13%. Однако окончательная договоренность не была достигнута из-за несогласия находившегося тогда у власти президента США Дональда Трампа.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.