Панама отвергла назначенного Хуаном Гуайдо посла Венесуэлы

МЕХИКО, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Панамы отвергло дипломатические полномочия, которые ранее были предоставлены Фабиоле Саварсе, назначенной венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо в 2019 году послом в центральноамериканской республике. Об этом сообщил в четверг телеканал Telesur со ссылкой на заявление панамского МИД.

"8 января 2021 года госпожу Фабиолу Саварсе официально попросили вернуть дипломатическую аккредитацию, которой она была наделена в качестве посла Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Панама", - говорится в дипломатической ноте МИД Панамы. Она была разослана всем диппредставительствам, аккредитованным в центральноамериканской республике.

В ноте панамского МИД говорится, что "аннулируется признание Савалы" в качестве дипломатического представителя Венесуэлы. Верительные грамоты ей были выданы в марте 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Тогда правительство Панамы проигнорировало верительные грамоты официального посла Венесуэлы Хорхе Дурана Сентеро.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, куда входит Панама (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.