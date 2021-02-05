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МИД Китая выразил Великобритании протест за отзыв лицензии у CGTN

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что телеканал всегда соблюдал британское законодательство и объективно освещал события, способствуя продвижению диалога между двумя странами

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Власти КНР выражают Великобритании решительный протест в связи с отзывом лицензии у британского представительства китайского телеканала CGTN и выступают против двойных стандартов Лондона. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Британский регулятор оказал давление на CGTN, руководствуясь предрассудками и исходя из политических соображений, - сообщил он на регулярном брифинге. - Мы выражаем по этому поводу решительный протест. <...> Британская сторона откровенно придерживается двойных стандартов".

По словам дипломата, действия Лондона наносят серьезный урон культурно-гуманитарному сотрудничеству КНР и Великобритании. Ван Вэньбинь подчеркнул, что телеканал CGTN "всегда соблюдал британское законодательство и объективно освещал события, способствуя продвижению диалога между двумя странами".

"Китай настаивает, чтобы Великобритания незамедлительно прекратила политические махинации и исправила свои ошибки. В противном случае мы можем принять необходимые контрмеры", - подытожил он.

В четверг британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN, вещающего на английском языке. Как уточняется в распространенном заявлении, держатель лицензии Star China Media Limited якобы не контролирует редакционную политику данной телекомпании и тем самым нарушает законодательство Великобритании.

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