Глава внешнеполитической службы ЕС начал визит в Россию со встречи с НПО

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель начал свой визит в Россию со встречи с представителями российских неправительственных организаций. Об этом Боррель написал в пятницу в Twitter.

"Начал свой визит в заснеженную Москву со встречи с представителями гражданского общества, которое полно жизни, несмотря на сужающееся пространство для независимых голосов в России. Евросоюз был и останется главным спонсором проектов гражданского общества в России", - написал он, не уточнив, с кем и где проводил встречи.

Официальный план визита Борреля включает, помимо переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, встречи с представителями российских общественных организаций и академического сообщества в Москве.