Боррель призвал не создавать "стену молчания" между ЕС и РФ, несмотря на сложности

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Евросоюза в настоящий момент остаются напряженными, в том числе из-за ситуации вокруг Алексея Навального, но, несмотря на это, создавать между Москвой и Брюсселем стену молчания - не выход. Об этом заявил в пятницу верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Наши отношения сейчас переживают сложный момент. Действительно, сейчас наши отношения находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Навального, однако мы остаемся взаимосвязанными не только географически, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей , - сказал Боррель. - Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания - не выход".

"Именно поэтому мой сегодняшний визит в ответ на ваше любезное приглашение как раз является такой возможностью - обсудить все, что для нас важно: и те вещи, которые нас волнуют, и те, которые несут в себе потенциал", - добавил глава дипломатии ЕС.

Боррель также предложил Лаврову обсудить сотрудничество в условиях, вызванных пандемией. "И сегодня мы можем обсудить способы взаимодействия в новом геополитическом ландшафте, который стоит перед нами в постковидном мире", - заключил он.