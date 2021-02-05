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Соглашение о продлении ДСНВ

МИД КНР поддержал продление ДСНВ между Россией и США

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь также предостерег США от "клеветы и обвинений" в адрес Китая

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Китайские власти приветствуют продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) между Россией и США и предостерегают американскую сторону от "клеветы и обвинений" в свой адрес за "нежелание разоружаться". Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Китай выступает в поддержку усилий РФ и Соединенных Штатов, продливших ДСНВ на пять лет. Это позволит обеспечить стратегическую стабильность на международной арене, будет способствовать сохранению мира и безопасности", - сообщил он на регулярном брифинге. Дипломат подчеркнул, что подобные шаги Москвы и Вашингтона "отвечают чаяниям мировой общественности".

По его словам, ядерный арсенал Пекина "несопоставимо меньше, чем у России и США". "Мы категорически против того, чтобы американская сторона выступала с клеветой и обвинениями в адрес Китая, который твердо придерживается оборонительной стратегии", - подытожил Ван Вэньбинь.

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.

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КитайСоглашение о продлении ДСНВ
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