МИД КНР поддержал продление ДСНВ между Россией и США

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Китайские власти приветствуют продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) между Россией и США и предостерегают американскую сторону от "клеветы и обвинений" в свой адрес за "нежелание разоружаться". Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

"Китай выступает в поддержку усилий РФ и Соединенных Штатов, продливших ДСНВ на пять лет. Это позволит обеспечить стратегическую стабильность на международной арене, будет способствовать сохранению мира и безопасности", - сообщил он на регулярном брифинге. Дипломат подчеркнул, что подобные шаги Москвы и Вашингтона "отвечают чаяниям мировой общественности".

По его словам, ядерный арсенал Пекина "несопоставимо меньше, чем у России и США". "Мы категорически против того, чтобы американская сторона выступала с клеветой и обвинениями в адрес Китая, который твердо придерживается оборонительной стратегии", - подытожил Ван Вэньбинь.

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.