Бабиш направился в Венгрию для обсуждения использования вакцины "Спутник V"

ПРАГА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш направился в пятницу с кратким визитом в Будапешт, чтобы изучить венгерский опыт использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Перед отлетом он заявил журналистам о необходимости продления в республике режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который завершается 14 февраля.

"Будем говорить в Будапеште о российской вакцине. Венгрия в этом плане первопроходец [среди стран Евросоюза], - сказал Бабиш. Говоря о необходимости продления режима ЧС в Чехии, он подчеркнул, что без этого "будет катастрофа". Это означало бы коллапс системы здравоохранения и резкий рост числа умерших [от COVID-19]".

По словам премьера, в Чехии ощущается недостаток вакцин против коронавируса, и это подтолкнуло его к поездке в Венгрию, чтобы получить от партнеров максимально подробную информацию о "Спутнике V". Бабиш встретится в Будапеште с премьер-министром Виктором Орбаном.

Как заявил глава правительства Чехии, сейчас главное, чтобы Европейское агентство по лекарственным препаратам как можно быстрее одобрило "Спутник V" для применения в ЕС. "На вакцины необходимо смотреть с той точки зрения, насколько они безопасны для здоровья. Совершенно безразлично, откуда они происходят", - сказал Бабиш.

Ранее он допускал применение вакцин только западного производства. На приобретении страной "Спутника V" настаивает Коммунистическая партия Чехии и Моравии, на поддержку которой в парламенте опирается действующее правительство республики. Рассмотреть вариант покупки Чехией российской вакцины рекомендовал властям советник Бабиша, ведущий пражский эпидемиолог Роман Прымула.

В настоящее время в Чехию поступают вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препарат американской компании Moderna. Из-за проблем при производстве препарата Pfizer и BioNTech объемы его поставок в республику сократились.