Минск призвал партнеров по ЕАЭС сообща отстаивать свои права в отношениях с внешним миром

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Белоруссия считает важным выработку в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) совместных ответных мер на осуществляемые третьими странами протекционизм и санкционную политику. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Внешний мир стремительно меняется. Протекционизм усиливается, и особенно это характерно для наших западных партнеров. С учетом нынешний реалий нам необходимо стремиться не только к заключению новых торговых соглашений, но и уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами, защищать именно как блок, как союз", - отметил Головченко.

По его словам, "под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие". "Вводятся санкции, блокируется финансирования и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производства передовой продукции и комплектующих", - пояснил белорусский премьер. "Аналогичная ситуация и с доступом на внешние рынки", - добавил он.

Головченко считает важным выработку механизма "применения ответных мер на уровне ЕАЭС в случае, когда стандартная процедура разрешения споров, предусмотренная действующими международными договорами, оказывается заблокированной в силу непредвиденных обстоятельств или недобросовестными действиями третьих стран". Премьер заявил, что белорусская сторона выступает также за дальнейшее совершенствование "разрешенных правилами ВТО механизмов применения специальных защитных и компенсационных мер в торговле с третьими странами".

Глава правительства сообщил, что в узком формате участники встречи обсудили вопрос обеспеченности металлургической отрасли союза стратегическим сырьем - ломом черных и цветных металлов. "Уверен, мы можем и должны обеспечивать своему сырью максимальную добавленную стоимость внутри союза, чтобы ведущие мировые экономики не рассматривали ЕАЭС как некий сырьевой придаток", - отметил премьер-министр Белоруссии.