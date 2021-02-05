Боррель считает, что в отношениях России и ЕС пока остаются разногласия

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Разногласия в отношениях России и ЕС пока присутствуют, но необходимо искать сферы для сотрудничества. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас остались разногласия по нескольким вопросам, но тем не менее необходимо искать сферы, в которых мы можем достичь соглашения и сотрудничества", - сказал он.

По словам дипломата, за последние годы отношения России и Евросоюза были отмечены существенными разногласиями, отсутствием взаимного доверия. "Мы сейчас рассматриваем друг друга больше как конкурентов, соперников, чем партнеров", - сказал он.

При этом Боррель отметил, что при этом ЕС является крупнейшим торговым партнером России и источником прямых иностранных инвестиций для РФ. Российские студенты являются одной из крупнейших групп -получателей стипендий на обучение по обменным программам Erasmus+, а большая часть шенгенских виз в ЕС выдается как раз россиянам.

Боррель добавил, что стабильность в Европе основана на уважении как суверенитета границ государств, так и прав и свобод человека. "На этой основе необходимо найти общий язык и сферы взаимопонимания. Именно в этом цель моего визита", - отметил он.

О подавлении митингов

Верховный представитель ЕС признал, что пока не имел возможности ознакомиться со сравнительным видеорядом, подготовленным МИД РФ, о подавлении несанкционированных акций на Западе и в России.

"У меня пока не было возможности посмотреть это видео, которое было представлено российскими властями", - сказал он.

Боррель добавил, что, когда что-то происходит в нарушение принципа верховенства закона, именно судебная система должна с этим разобраться. Это именно та сила, которая должна навести порядок и привлечь к ответственности людей, которые повели себя ненадлежащим образом. "Я думаю, что, если подобные видео были связаны, допустим, с чрезмерным использованием полицией силы в США, мы осудили это", - сказал дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на однобокое освещение событий в РФ на Западе и подчеркнул, что МИД подготовил видеоряд о том, как незаконные акции подавляются на Западе и как российская полиция реагирует на бесчинства у себя. По его словам, он отправил этот материал Боррелю, чтобы тот ознакомился с тем, как в Москве "видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений".