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Боррель: ни одна страна ЕС не предложила новые санкции против России из-за дела Навального

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ни одна страна - член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"На данный момент ни одно государство - член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией", - сказал он. 

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Лавров, Сергей ВикторовичБоррель, Жозеп
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