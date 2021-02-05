Боррель заявил, что предсказать сроки открытия сообщения между ЕС и Россией пока сложно

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сроки открытия транспортного сообщения между Россией и Евросоюзом, прерванного из-за пандемии коронавируса, в настоящий момент предсказать сложно. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мне сложно предсказать, когда страны - члены Евросоюза решат открыть внешние границы нашего союза, но именно поэтому так важно скоординированно сотрудничать, для того чтобы преодолеть пандемию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Боррель отметил, что ограничения по поездкам являются просто необходимостью и были введены для сдерживания распространения пандемии. "Все мы работаем совместно над возобновлением общения между нашими обществами и экономиками, как можно быстрее, но при этом [это должно быть] как можно безопаснее", - добавил глава дипломатии ЕС.