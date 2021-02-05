"Украинская ЖД" возмутилась тем, что картографический сервис отнес Крым к территории РФ

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") назвала "недопустимым" факт обозначения международным картографическим сервисом Open Street Map Крыма российской территорией. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте украинской компании.

"АР Крым - это неотъемлемая часть Украины, и ее некорректное отображение на любых сервисах, в частности электронных картах, недопустимо", - говорится в сообщении.

На сайте сервиса Крым отнесен к территории России. "Украинская ЖД" просит исправить этот факт. "АО "Укрзализныця" обращается к Open Street Map с просьбой разобраться в вопросе некорректного отображения АР Крым на картах сервиса", - отметили в компании.

В марте 2014 года после госпереворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.