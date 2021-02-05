ЦХИНВАЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии впервые за полгода собрался на заседание в пятницу. На нем ожидаются выступления членов делегации Совета Федерации.

Российская делегация во главе с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым 5 февраля прибыла в Цхинвал.

"Первое заседание весенней сессии объявляю открытой", - сказал вице-спикер парламента Петр Гассиев. В зале присутствуют 30 из 34 депутатов, представлены все политические фракции.

Косачев, выступая перед парламентариями, отметил, что Совет Федерации обеспокоен политической ситуацией в республике. "Мы, конечно же, наблюдая за этой ситуацией в последние месяцы испытывали нарастающую обеспокоенность в связи с тем, как ситуация развивалась. <...> Мы приехали сюда, в Цхинвал, чтобы лучше понять эту ситуацию изнутри, она нас беспокоит, понять эту ситуацию, выслушать доводы. <...> Но при этом никоим образом не примерять на себя мантию судей, это дискуссия сугубо внутреннего характера, где каждый имеет право на свою позицию", - сказал он.

Сенатор также подчеркнул, что у каждого есть особая ответственность за то, чтобы дать оппоненту возможность свою позицию заявить, защитить и отстоять. "Это все основополагающие принципы многопартийного парламентаризма, демократии, которая, я уверен, уже здесь устоялась в республике, которая обязательно должна развиваться и укрепляться", - добавил Косачев. Представители российской делегации встретились со всеми фракциями и сторонами.

Парламент Южной Осетии не мог собраться с конца августа 2020 года, когда половина депутатов заявили о намерении приостановить его работу до решения вопроса об отставке генпрокурора республики Урузмага Джагаева. Парламент требовал отставки прокурора после прошедших в конце августа протестов, вызванных смертью задержанного по подозрении в покушении на главу МВД. В отставку ушло правительство, расследуется уголовное дело о смерти задержанного.

Бойкот депутатов не позволяет парламенту собрать кворум для принятия решений, в том числе по утверждению кандидатуры нового премьера, принятию бюджета страны. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов дважды направлял письма главе парламента Алану Тадтаеву с требованием созвать внеочередное заседание, но оба раза оно срывалось из-за того, что часть депутатов не являлась на сессию. Бибилов предупредил о возможности роспуска парламента.