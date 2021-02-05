Лидеры четырех стран ЕС попросили Еврокомиссию ускорить одобрение новых вакцин от COVID-19

АФИНЫ, 5 февраля. /ТАСС/. Лидеры Греции, Австрии, Чехии и Дании представили свои предложения Еврокомиссии (ЕК) с целью ускорить одобрение новых вакцин от COVID-19 и обеспечить их поставки в Европу. Об этом сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

Письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Мы рады отметить, что сейчас на производителей вакцин оказывается сильное давление на коллективном уровне. Мы хотели бы поблагодарить вас за вашу личную приверженность и за то, что вы убедительно заявили компании Astra Zeneca о ее неприемлемом отношении [в связи с задержками в поставках]. Кажется, теперь они понимают серьезность ситуации", - говорится в послании.

Лидеры четырех стран отметили, что они сталкиваются с рядом проблем, связанных с распределением вакцин, и, основываясь на опыте, считают очень важным начать своевременный диалог с производителями будущих вакцин, чтобы предотвратить возможные проблемы до их возникновения.

По словам глав правительств четырех стран, время имеет существенное значение. "Поэтому мы должны поддерживать скорость переговоров по контрактам со всеми многообещающими новыми кандидатами, такими как Novavax, которая только что объявила о высокой эффективности своей вакцины, или Valneva, с которой Еврокомиссия также завершила предварительные переговоры. Излишне говорить, что одобрение всех новых вакцин должно происходить как можно быстрее, при соблюдении необходимых медицинских требований", - заявили лидеры.

"Мы также рады были узнать, что теперь Еврокомиссия в принципе признала, что может существовать способ распространения вакцин до их окончательного утверждения. Важно не терять время, чтобы вакцины были распределены как можно быстрее. Надеюсь, это применимо к новым вакцинам, таким как Johnson & Johnson", - заключили авторы письма.