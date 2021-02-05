Представители малого бизнеса Литвы провели акции протеста, требуя разрешить им работать

У здания правительства в Вильнюсе и у здания ратуши в Клайпеде предприниматели зажгли свечи и установили траурные венки. "Хороним малый бизнес. Велика вероятность того, что далеко не все небольшие магазины, фирмы и индивидуальные предприятия смогут вернуться на рынок после карантина, если он еще затянется", - отметила председатель Национального совета малого и среднего бизнеса Даля Матукене. По ее оценке, малый бизнес поставлен в неравные условия с крупными торговыми сетями, которые как работали до карантина, так и продолжают работу в условиях карантинных ограничений.

Кабмин в среду намеревался смягчить некоторые из них, но пока от такого шага воздержался, пообещав вернуться к вопросу на следующей неделе. Предлагалось разрешить работу несетевых непродовольственных магазинов, если у них есть отдельный вход, и салонов красоты с соблюдением требований по числу клиентов. Премьер Ингрида Шимоните заявила в пятницу, что правительство уже в понедельник составит план смягчения карантина для бизнеса.

Общенациональный карантин был объявлен в Литве 7 ноября 2020 года и ужесточен 16 декабря. С этого дня ввели запрет на передвижение по стране. Оно разрешается только по территории самоуправления, где человек проживает. Выезд за пределы территориального образования запрещен, кроме поездок на работу, на похороны близких, в медицинские учреждения, аэропорты. Разрешены прогулки, но в общественных местах вместе не должно находиться более двух человек. Для членов семьи это ограничение не действует. Открыты только продовольственные магазины и аптеки. Учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Карантин с этими ограничениями действует пока до 28 февраля.