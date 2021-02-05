{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Белоруссии и посол России обсудили вопросы контроля над вооружениями

Владимир Макей и Дмитрий Мезенцев также обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым обсудили вопросы координации действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись мнениями по вопросам координации действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями", - говорится в сообщении. На встрече речь шла о взаимодействии в рамках интеграционных объединений и международных организаций. Также Макей и Мезенцев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

5 февраля в МИД Белоруссии заявили, что Минск приветствует вступление в силу соглашения между Россией и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), считая это весомым вкладом в укрепление международной безопасности.

Теги
БелоруссияРоссия
Йемен призвал ООН принять меры для предотвращения экологической катастрофы по вине хуситов
В МИД Йемена полагают, что хуситы пытаются использовать нефтеналивной танкер Safer в качестве "бомбы замедленного действия"
Читать полностью