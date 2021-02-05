Апелляционный суд Черногории отменил приговоры по делу о "госперевороте"

БЕЛГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Черногории отменил решение Высшего суда Подгорицы и отправил на повторное рассмотрение приговор по делу о "госперевороте" 2016 года, по которому оппозиционные политики получили в совокупности 60 лет тюрьмы. Как говорится в заявлении Апелляционного суда в пятницу, вердикт отменен из-за многочисленных нарушений судопроизводства.

"Суд отменил вердикт суда первой инстанции, поскольку в процедуре его вынесения и в самом приговоре были допущены серьезные нарушения положений уголовного судопроизводства, из-за чего ни фактические, ни юридические выводы не могли быть приняты в приговоре суда первой инстанции", - говорится в сообщении Апелляционного суда. Суд отмечает, что "существование преступлений, в которых подсудимых признали виновными, не было доказано". Это же относится и к виновности подсудимых, говорится в заявлении.

Таким образом, пятилетние сроки заключения, вынесенные в отношении лидеров "Демократического фронта" Черногории Андрии Мандича и Милана Кнежевича также отменены.

По делу о так называемом госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории проходили 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Мандич и Кнежевич, генерал сербской полиции в отставке Братислав Дикич. Всего были задержаны 20 человек, большинство которых пошли на сделку со следствием, получив по три - пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ - Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова - в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства". Эдуард Шишмаков был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, Владимиру Попову заочно назначили наказание 12 лет, Братиславу Дикичу - восемь лет, Предрагу Богичевичу - семь лет, Неманье Ристичу - пять лет, Бранке Милич - три года, Милану Душичу - полтора года, Драгану Максичу - год и девять месяцев, Михаилу Чадженовичу - полтора года, Андрии Мандичу - пять лет, Милану Кнежевичу - пять лет.

В МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в причастности к организации государственного переворота в Черногории, в ведомстве назвали подобные обвинения голословными и абсурдными.

30 августа 2020 года в Черногории прошли парламентские выборы, на которых правящая коалиция президента Мило Джукановича потерпела поражение впервые более чем за 30 лет. 4 декабря 2020 года парламент Черногории утвердил новое правительство страны во главе со Здравко Кривокапичем, которого на выборах поддерживал "Демократический фронт".