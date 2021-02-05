В Конгрессе предупредили об опасной концентрации металлов в детском питании семи компаний

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Опасная для здоровья концентрация тяжелых металлов выявлена в продуктах питания, предназначенных для детей, семи американских компаний. Об этом говорится в докладе, размещенном в четверг на сайте профильного подкомитета комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса.

"Неорганический мышьяк, свинец, кадмий и ртуть являются токсичными тяжелыми металлами. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) и Всемирная организация здравоохранения считают их опасными для здоровья человека, особенно для нервных клеток младенцев и детей. Даже небольшое количество этих веществ способно нанести серьезный и зачастую непоправимый ущерб развивающемуся мозгу", - предостерег подкомитет по экономической и потребительской политике нижней палаты Конгресса.

Как информировали авторы документа, высокая концентрация упомянутых выше металлов обнаружена в детском питании компаний Nurture, Beech-Nut, Hain, Gerber, Campbell Soup, Walmart и Sprout Foods. Первые четыре фирмы удовлетворили запрос парламентариев, предоставив им результаты своих экспертиз и проверок этих продуктов питания, а также методику их тестирования. Campbell Soup, Walmart и Sprout Foods отказались сотрудничать с конгрессменами. Подкомитет выразил глубокое беспокойство данным обстоятельством, которое "может содействовать сокрытию более высокого содержания токсичных тяжелых металлов в детском питании" этих компании по сравнению с аналогичной продукцией их конкурентов.

Конгрессмены пришли к заключению, что упомянутые выше компании продают данные продукты питания для детей, зная о наличии в них опасных для здоровья веществ. Подкомитет Палаты представителей считает, что прежняя администрация президента-республиканца Дональда Трампа была в курсе, но проигнорировала эту информацию. В отдельных случаях содержание неорганического мышьяка в детском питании было на 28-93% выше предполагаемого уровня.