На форуме в Швейцарии избрали премьера Ливии и президентский совет

ЖЕНЕВА, 5 февраля. /ТАСС/. Форум ливийского политического диалога (ФЛПД) избрал на заседании в Швейцарии премьер-министра Ливии и трех членов президентского совета, их главной задачей будет проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов. Об этом сообщила в пятницу по итогам голосования Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии.

Она сообщила, что председателем президентского совета избран Мухаммед аль-Манафи, членами президентского совета - Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи, премьер-министром - Абдель Хамид ад-Дбейба.

Голосование по выборам временных исполнительных органов власти Ливии проходило в два тура. По данным Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), ни один из списков кандидатов на Президентского совета (глава и два представителя) и пост премьер-министра в ходе первого тура не набрал 60%. Во втором туре голосование проводилось по двум спискам, набравшим наибольшее количество голосов.

В четверг законно избранный парламент Ливии выразил готовность сотрудничать с новой исполнительной властью. "Состав будущего правительства и его программа действий будут изучены с тем, чтобы выразить ему доверие, и в последующем ввести Президентский совет и правительство в конституционные и правовые рамки с целью объединения страны", - говорится в обнародованном заявлении Палаты представителей.

В Швейцарии с 1 по 5 февраля работает ФЛПД, в ходе которого проводится голосование по кандидатурам премьер-министра и трех членов Президентского совета Ливии. Цель встречи ФЛПД состоит в формировании единого для всей страны временного исполнительного органа власти, имеющего в качестве основной задачи проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов.

Уже долгое время в Ливии существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа вместе с возглавляемым им же Президентским советом (исполняет роль главы государства) и ВГС (исполняет исключительно консультативную роль) и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей (постоянный избранный парламент) и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.