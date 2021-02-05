В США заявили, что не намерены создавать с Турцией рабочую группу по С-400

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются формировать с Турцией рабочую группу для урегулирования ситуации, сложившейся после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в пятницу посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.

"Я бы хотел подчеркнуть, что рабочей группы [по С-400] нет и не будет. Это вопрос соблюдения законов США. Мы надеемся, что проблема С-400 может быть урегулирована, но если это невозможно, то мы продолжим акцентировать наше внимание на всех сферах нашего сотрудничества, которые напрямую не затронуты введенными нами санкциями", - приводит его слова агентство Anadolu.

Между тем американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон пошел на введение санкций "с сожалением", поскольку ситуация с С-400 продолжалась больше года и так и не была урегулирована.

Власти США 14 декабря объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики - Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита - в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Согласно заявлению занимавшего в то время пост госсекретаря Майкла Помпео, рестрикции являются "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять CAATSA" и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".

МИД Турции выступил с осуждением американских санкций и пообещал принять ответные меры. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Анкара "не будет воздерживаться от принятия мер, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подчеркивал, что намерения Вашингтона ввести против Анкары санкции из-за приобретения ею российских С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.

Покупка С-400

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Эрдоган в октябре прошлого года заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действие.