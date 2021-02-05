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Reuters: Блинкен на встрече по Ирану с "евротройкой" обсудит Россию и Китай

По данным агентства, будут также затронуты темы ситуации в Мьянме, изменения климата и пандемии коронавируса

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече по теме ядерной сделки с Ираном с министрами иностранных дел стран "евротройки" (Германия, Великобритания, Франция) обсудит также вопросы отношений с Россией и Китаем. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, будут также затронуты темы ситуации в Мьянме, изменения климата и пандемии коронавируса.

Ранее два источника агентства сообщили, что онлайн-встреча может состояться уже в пятницу, тогда как два других источника заявили, что телеконференция пройдет на следующей неделе.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан информировал в четверг, что Соединенные Штаты пытаются выработать единую позицию с "евротройкой" по ядерной сделке с Ираном и ведут соответствующие консультации. Салливан выразил мнение, что данные обсуждения "приведут к формированию единого фронта в том, что касается стратегии в отношении Ирана и в отношении дипломатии по ядерной тематике".

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Тегеран. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Новый президент демократ Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.

 

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СШАИранРоссияКитайБлинкен, Энтони
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