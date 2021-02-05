Маас заявил, что Германия не оставит без ответа высылку своего дипломата из России

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Власти ФРГ не оставят без ответа высылку своего дипломата из России в случае, если Москва не изменит своего решения. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, среди них сотрудника посольства [ФРГ] в Москве, является никоим образом не оправданным и наносит еще больший вред отношениям с Европой", - считает он. Маас подчеркнул, что немецкий дипломат "лишь действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, выполняя предусмотренную в ней задачу о получении информации о развитии событий на месте".

"Если РФ не пересмотрит этот шаг, то он не останется без ответа", - заявил глава МИД ФРГ.