Меркель: Германия и Франция считают, что высылка дипломатов ЕС из России неоправдана

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Германия и Франция считают, что высылка трех дипломатов ЕС, включая сотрудника посольства ФРГ в Москве, из России неоправдана. Об этом заявила в пятницу канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран.

"Я хочу сказать, что во время совещания мы узнали о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями в поддержку Навального. Мы считаем эту высылку неоправданной", - сказала она. По мнению Меркель, ее "следует наблюдать как еще один аспект отхода России от принципов верховенства закона".

Она добавила, что несмотря на разногласия с Россией, диалог с Москвой нужно продолжать.