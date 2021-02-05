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Меркель: Германия и Франция считают, что высылка дипломатов ЕС из России неоправдана

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Германия и Франция считают, что высылка трех дипломатов ЕС, включая сотрудника посольства ФРГ в Москве, из России неоправдана. Об этом заявила в пятницу канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран.

"Я хочу сказать, что во время совещания мы узнали о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями в поддержку Навального. Мы считаем эту высылку неоправданной", - сказала она. По мнению Меркель, ее "следует наблюдать как еще один аспект отхода России от принципов верховенства закона".

Она добавила, что несмотря на разногласия с Россией, диалог с Москвой нужно продолжать.

Франция считает важным продолжение диалога с Россией
Комментируя высылку Россией дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях в Москве и Петербурге 23 января, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что осуждает этот шаг
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