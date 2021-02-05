Меркель не исключила расширение санкций против России из-за ситуации с Навальным

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. ЕС оставляет за собой право расширения санкций против России в свете ситуации вокруг Алексея Навального и высылки дипломатов, позиции по "Северному потоку - 2" это пока не касается. С таким утверждением выступила в пятницу канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран.

"Мы считаем то, что происходит с Навальным, далеким от принципов верховенства закона, осуждаем его арест", - сказала она. "Сейчас еще последовала и высылка дипломатов из Германии, Польши и Швеции. В свете событий в России... оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц", - утверждала Меркель.

Одновременно она подчеркнула, что "позиции по "Северному потоку - 2" это пока не касается".