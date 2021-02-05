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МИД Польши считает решение РФ о высылке дипломата ошибочным и ждет его отмены

В Министерстве иностранных дел республики считают, что шаги властей России приведут к углублению кризиса в двусторонних отношениях

ВАРШАВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши считает ошибочным решение властей РФ о высылке польского дипломата и ожидает его отмены. Об этом ведомство заявило в распространенном в пятницу заявлении.

"Польская сторона ожидает, что российские власти отменят ошибочное решение. В противном случае Польша оставляет за собой возможность предпринять адекватные шаги", - указано в заявлении.

"Министерство иностранных дел Республики Польша выражает сожаление по поводу шагов властей РФ, что приведет к дальнейшему углублению кризиса в двусторонних отношениях между нашими государствами", - говорится в заявлении.

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