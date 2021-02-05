Глава МИД Испании отреагировала на слова Лаврова об осужденных каталонских политиках

МАДРИД, 5 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая отреагировала на слова своего российского коллеги Сергея Лаврова о каталонских политиках, причастных к незаконному референдуму о независимости. Заявление испанского министра распространило в пятницу внешнеполитическое ведомство королевства.

"Испания является одной из 23 полноценных демократий в мире, и всего существует 23, - сказала дипломат. - В Испании права и свободы всех подданных полностью гарантированы". "В Испании нет политзаключенных, есть заключенные политики", - подчеркнула Гонсалес Лая, имея в виду каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

Лавров провел в пятницу в Москве переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. На пресс-конференции по итогам встречи глава МИД России заметил, что в Европе тоже возникают вопросы относительно судов и их решений. Например, судебные власти Германии и Бельгии обращались к испанской стороне с призывом отменить "политизированные решения" по делу об организации референдума в Каталонии. "Испанские власти ответили: "У нас есть наша судебная система, и даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах, по нашим законам". Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности", - указал Лавров.

Ситуация в Каталонии

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума, к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Бывший замглавы правительства региона Ориол Жункерас получил максимальный срок.