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Посла России пригласили в МИД ФРГ в связи с высылкой немецкого дипломата

Ранее Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января
Посольство РФ в Германии, Берлин EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
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Посольство РФ в Германии, Берлин
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев был приглашен в МИД Германии в связи с высылкой немецкого дипломата из России. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС источник в германском внешнеполитическом ведомстве.

"Статс-секретарь [Мигель] Бергер попросил российского посла прибыть на срочный разговор в МИД и очень ясно представил ему позицию Германии", - отметил собеседник агентства.

Ранее в пятницу в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест.

На Смоленской площади уточнили, что было зафиксировано участие в незаконных акциях сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

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