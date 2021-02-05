Делегации из 43 стран и представители 530 компаний участвовали в выставке Aero India

БАНГАЛОР /ИНДИЯ/, 5 февраля. /ТАСС/. Официальные делегации из 43 государств мира и 530 компаний приняли участие в международной авиакосмической выставке Aero India 2001, которая завершила в пятницу работу в Бангалоре на юге Индии. Как сказал в своем выступлении президент Индии Рам Натх Ковинд, который посетил церемонию закрытия мероприятия на авиабазе Елаханка, эта трехдневная выставка стала первым столь масштабным "гибридным" мероприятием в мире.

"Как мне сообщили, в мероприятии приняли участие делегации высокого уровня из 43 стран и представители 530 компаний. Фактически выставка стала первым в мире мегасобытием такого рода, проводимым в гибридном формате", - отметил президент.

Ковинд стал первым действующим главой индийского государства, посетившим эту выставку, которая проводится раз в два года, она состоялась уже в 13-й раз. Он подчеркнул, что это мероприятие внесет значительный вклад в самообеспечение Индии современным вооружением, а также будет способствовать превращению Индии в производителя оборонной продукции для всего мира.

Как сообщают организаторы мероприятия, Aero India 2001 стала первой в мире столь крупной международной гибридной выставкой, которую можно было посетить и в онлайн-формате. На портале форума можно было осмотреть все павильоны, следить за демонстрационными полетами и другими событиями.

Итоги выставки

В свою очередь министр обороны Индии Раджнатх Сингх полагает, что прошедший в условиях пандемии коронавирусной инфекции форум прошел успешно.

"Более 16 тыс. человек посетили Aero India фактически и более 450 тыс. - виртуально. Несмотря на ограничения в связи с COVID-19 во всем мире, выставка Aero India 2021 была чрезвычайно успешной", - сказал министр.

В речи по случаю закрытия выставки Сингх также отметил, что на форуме в общей сложности был подписан 121 меморандум о взаимопонимании, 19 соглашений о передаче технологий, 18 - о производстве новой продукции.

Министр также отметил в выступлении, что власти страны планируют увеличить объемы производства военной техники национальными индийскими компаниями с нынешних $11 млрд до $25 млрд к 2025 году. Он добавил, что правительство Индии собирается инвестировать около $130 млрд в модернизацию вооружений и военной техники в ближайшие семь-восемь лет.

Ранее, комментируя открытие выставки 3 февраля, Сингх подчеркнул, что Индия должна быть самодостаточной в вопросах оборонного производства. По его словам, "страна с нетерпением ожидает роста оборонного производственного потенциала", поскольку "не может оставаться зависимой от других стран в своей обороне".

Участие России

Активным участником выставки стала Россия. Российские и индийские компании подписали восемь меморандумов о взаимопонимании в ходе военно-промышленной конференции, которая прошла в минувшую среду в Бангалоре в рамках выставки Aero India 2021. С российской стороны в церемонии участвовали компании "Рособоронэкспорт", ОАК, "Агат", "Гранит Электрон", "Электроприбор" и другие компании, с индийской - Bharat Earth Movers Limited (BEML), BEL Optronic Devices Ltd и другие. Среди этих меморандумов - документ, подписанный "Рособоронэкспортом" и компанией BEML о совместном производстве ЗРПК "Панцирь-С-1", ЗРК "Тор-М2КМ", БМП "Бумеранг", вспомогательных электроустановок для танков Т-72 и Т-90.

Предметами других подписанных меморандумов стали поддержка кораблей проектов 11356, подводных лодок 877 ЭКМ, кораблей проекта 1241, систем РЛС, пожаротушения и других корабельных систем, систем "Ладога" и "Луна-3Э". Стороны договорились также о передаче технологий по производству БПЛА для больших высот, БПЛА морского базирования, системы противодействия БПЛА, о создании в Индии производства авиационных шлангов.

Свыше 200 образцов российской продукции военного назначения были представлены на Aero India 2021.