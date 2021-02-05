Эксперт: Байден сигнализировал об адресных санкциях по РФ и охлаждении связей с Эр-Риядом

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Джо Байден сигнализировал в своей первой внешнеполитической речи о грядущем применении адресных санкций в отношении России, охлаждении отношений с Саудовской Аравией и переходе Вашингтона к более тесной координации действий на международной арене с союзниками. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

"Крупные сдвиги заключаются в следующем: акцент на многосторонних действиях и координации с союзниками; более прохладные отношения с Саудовской Аравией", - убежден политолог.

"По Китаю [в речи] было немного, так как сейчас в разгаре значительный пересмотр [нынешней американской] администрацией [политики в отношении Пекина], и внутри [команды Байдена] звучит множество различных мнений, хотя в целом курс не сильно изменится по сравнению с тем, каким он был при администрации [предыдущего президента США Дональда] Трампа", - сказал Бреммер.

"Однако по России, - прогнозирует эксперт, - мы, определенно, увидим больше адресных санкций, особенно в свете вынесения приговора [2 февраля Алексею] Навальному [о замене условного срока заключения на реальный]". "В отношении Москвы эта группа (новое правительство США - прим. ТАСС) в большей степени настроена "по-ястребиному", нежели администрация Трампа. Но и администрация Трампа едва ли была дружелюбна [по отношению к России], если не брать самого президента. И даже этот [фактор] в конечном счете не имел никакого значения", - сказал Бреммер.

Байден в своем первом выступлении по вопросам внешней политике заявил в четверг, что новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся Трампом, активизирует усилия по продвижению демократии за рубежом и усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая. Он также сообщил, что США прекратят поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене. По словам президента, это решение распространяется в том числе на продажу американских вооружений арабским союзникам.