Белый дом: сроки возвращения США к ядерной сделке с Ираном зависят от Тегерана

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Сроки возвращения Соединенных Штатов к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) зависят от того, когда Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках соглашения. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это действительно зависит от Ирана. Если Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое и затем используют это в качестве платформы для достижения более долгосрочной и прочной договоренности, которая также будет касаться других сфер, вызывающих обеспокоенность", - сказала Псаки.