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Белый дом: сроки возвращения США к ядерной сделке с Ираном зависят от Тегерана

Если Тегеран вернется к полному выполнению своих обязательств, то Вашингтон сделает то же самое, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© Дмитрий Кирсанов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Сроки возвращения Соединенных Штатов к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) зависят от того, когда Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках соглашения. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это действительно зависит от Ирана. Если Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое и затем используют это в качестве платформы для достижения более долгосрочной и прочной договоренности, которая также будет касаться других сфер, вызывающих обеспокоенность", - сказала Псаки.

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