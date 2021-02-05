США рассчитывают на освобождение политзаключенных в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация рассчитывает на улучшение ситуации в области прав человека в Саудовской Аравии и освобождение в королевстве политических заключенных. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы, конечно, рассчитываем, что Саудовская Аравия улучшит свой "послужной список" в сфере прав человека. Это включает освобождение из саудовских тюрем политических заключенных, таких как сторонников соблюдения прав женщин", - отметила официальный представитель президента США.

"Мы воодушевлены освобождением вчера (в четверг - прим. ТАСС) двух граждан, имеющих двойное - американо-саудовское - гражданство. Надеемся на дальнейший прогресс в предстоящие месяцы", - подчеркнула Псаки.

Она отказалась уточнять, возможно ли применение нынешним правительством США санкций в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле в 2018 году. "Убийство Джамаля Хашкаджи было ужасающим преступлением", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Псаки также подтвердила, что администрация президента Джо Байдена намерена передать Конгрессу США заключение американских спецслужб относительно обстоятельств убийства Хашкаджи. "Мы готовы обнародовать несекретный доклад для Конгресса при полной транспарентности", - заверила пресс-секретарь. Она напомнила, что таковы требования американского законодательства.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Предварительные итоги расследования были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.