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Кризис на Украине

На Украине заявили, что введут санкции против некоторых депутатов Рады

Секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что существует "более чем достаточно аргументов, чтобы это внедрить"

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в скором времени в стране будут введены санкции против "определенных категорий лиц", среди которых будут и депутаты Верховной рады. Он выступил в пятницу в эфире телеканала "Украина".

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут вводиться против определенных категорий лиц - и физических, и юридических. Более того, я смогу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде", - сказал он. Данилов сообщил, что существует "более чем достаточно аргументов, чтобы это внедрить".

Ранее СНБО Украины принял решение ввести на пять лет санкции против владельца трех оппозиционных телеканалов в стране - "112 Украина", ZIK и NewsOne - Тараса Козака. Эти санкции привели к прекращению вещания этих телеканалов.

Данилов в пятницу выступил с утверждением, что оно осуществлялось "не очень прозрачным способом", а получаемые средства якобы происходили из РФ.

Данилов сообщил в пятницу, что Служба безопасности Украины расследует уголовное дело, связанное с финансированием данных телеканалов. Он выступил с утверждением, что оно осуществлялось "не очень прозрачным способом", а получаемые средства якобы происходили из РФ.

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