США намерены принять решение о присутствии войск в Афганистане к середине года

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. США намерены завершить обзор относительно необходимости присутствия американских войск в Афганистане и других странах к середине 2021 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы ожидаем, что этот [процесс] будет завершен к середине года", - сказал он. Кирби также сообщил, что в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с президентом Афганистана Ашрафом Гани подтвердил приверженность США соблюдению ранее взятых на себя обязательств по обеспечению безопасности в этой стране. По его словам, они также подчеркнули необходимость продолжения мирного процесса в Афганистане. Представитель Пентагона добавил что решение о пребывании американских военных в этой стране будет принято в интересах США, их союзников по НАТО и Афганистана.

Ранее экспертная группа рекомендовала президенту США Джо Байдену повременить с выводом войск из Афганистана, так как движение "Талибан" (запрещено в РФ) не выполняет условий достигнутых ранее договоренностей, обусловливающих вывод американских войск из Афганистана к маю 2021 года.

29 февраля 2020 года администрация США во главе с тогдашним президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, согласно которому Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. "Талибан", как следует из доклада, эти договоренности не соблюдал, а следовательно, и не обеспечил условий для выполнения американских обязательств.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, став самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. Как объявил в середине ноября прошлого года Кристофер Миллер, являвшийся тогда и.о. министра обороны США, к 15 января 2021 года в Афганистане предполагалось оставить только 2,5 тыс. американских военнослужащих.