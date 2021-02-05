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В МИД Швеции заявили, что оставляют за собой право отреагировать на высылку дипломата

Министр иностранных дел страны Анн Линде считает обвинения Москвы "совершенно беспочвенными"

СТОКГОЛЬМ, 5 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что возглавляемое ей ведомство оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом на высылку дипломата королевства из РФ. Об этом она написала в пятницу в Twitter.

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"Решительно осуждаем необоснованное решение России выслать шведского дипломата. Поблагодарила его сегодня за его важную работу, в том числе за налаживание контактов между людьми с Россией. Обвинения русских совершенно беспочвенны. Мы оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом на этот недружественный акт", - пояснила она.

Ранее в пятницу в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест.

На Смоленской площади уточнили, что было зафиксировано участие в незаконных акциях сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

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