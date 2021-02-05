В Госдепе заявили, что США поддерживают "мирный и инклюзивный диалог" в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Вашингтон поддерживает "мирный и инклюзивный диалог" в Белоруссии. Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы поддерживаем мирный и инклюзивный диалог, который укрепляет независимую, суверенную Белоруссию с [установленным там в итоге] правительством, которое защищает основные права людей", - сказал Прайс.

Он отметил, что на следующей неделе будет полгода с начала "мирных протестов, последовавших за фальсифицированными выборами в августе прошлого года". "Мы по-прежнему поражены исключительной силой, стойкостью и мужеством белорусского народа. Перед лицом настойчивых репрессий они продолжают требовать свободы и демократии", - добавил представитель Госдепа.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.