Джонсон и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом, Россию и Йемен

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусом, а также Россию, Йемен и отношения с Ираном. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении канцелярии главы британского правительства.

"Лидеры обсудили борьбу с коронавирусом. Премьер-министр подчеркнул, что мировые лидеры будут играть важную роль в эффективном распространении вакцин с целью одолеть пандемию. Они согласились с тем, что успешная глобальная программа вакцинации потребует совместных усилий правительств", - отмечается в заявлении.

Помимо этого, стороны "обсудили ряд международных тем, включая Иран, Йемен, Ливию и Россию". "Они согласились с тем, что деятельность Великобритании, Франции и других европейских стран продолжает оставаться ключевой в вопросе создания более безопасного мира", - сказано в сообщении. Глава британского правительства в ходе разговора также указал, что выход страны из Европейского союза "открыл огромные возможности по углублению и расширению двусторонних отношений с Францией".

Кроме того, Джонсон рассказал Макрону о приоритетных направлениях деятельности Великобритании в период председательства в Группе семи (G7) в этом году и обратил внимание на значимость борьбы с изменением климата в преддверии 26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая должна пройти в декабре в шотландском Глазго.