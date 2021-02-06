{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Королева Великобритании отмечает 69-летнюю годовщину своего правления

Никаких торжеств в этот день не ожидается

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 69-летнюю годовщину пребывания на троне. Обычно этот день Ее Величество проводит в своей резиденции в Сандрингеме (графство Норфолк) на востоке Англии, где 6 февраля 1952 года умер ее отец, король Георг VI. Однако на этот раз, впервые с 1990 года, в эти планы были внесены коррективы.

Причиной стала пандемия коронавируса. Практически весь прошлый год, с момента объявления первого карантина в марте, Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп провели в Виндзорском замке под Лондоном. Здесь же 94-летняя королева и ее 99-летний супруг продолжают находиться сейчас в окружении ограниченного числа слуг.

День без торжеств

Никаких торжеств в этот день по традиции не ожидается. Обычно 6 февраля Елизавету II посещает викарий Сандрингема для молитв о памяти ее отца, и, по мнению Джо Литтла, главного редактора журнала о жизни королевской семьи, аналогичным образом королева поступит на этот раз в Виндзоре. "Я уверен, что это будет нечто очень скромное", - приводит слова Литтла агентство PA.

Британские монархи предпочитают отмечать круглые даты своего правления. В 2017 году, когда Елизавета II стала первым монархом, отпраздновавшим 65-летие пребывания на троне, в лондонском Грин-парке Королевская артиллерия дала 41 пушечный залп. Королевский же монетный двор выпустил коллекционные монеты, посвященные сапфировому юбилею правления.

Еще более масштабным должна стать программа мероприятий в 2022 году, когда подойдет время платинового юбилея - 70-летия пребывания на троне. В прессу уже начинают просачиваться некоторые детали планируемых торжеств. Так, власти намерены объявить выходной день, перенеся его на июнь, провести торжественное шествие и, если ситуация с коронавирусом позволит, то организовать народные гуляния. Также, вероятно, будут отчеканены памятные монеты, учреждена медаль, а какие-то улицы названы в честь платинового юбилея.

Сейчас в Лондоне действует линия метрополитена "Джубили лайн", названная в честь 25-летнего юбилея пребывания Елизаветы II на троне. 36-километровая ветка, связавшая северо-запад и восток Лондона, была введена в эксплуатацию в 1979 году и на карте отмечается серебряным цветом.

Рекорды Ее Величества

6 февраля 1952 года на отдыхе вместе с мужем в Кении наследная принцесса Елизавета получила известие о скоропостижной смерти своего отца - короля Георга VI, умершего в возрасте 56 лет во сне от коронарного тромбоза. Несмотря на то, что король был болен раком легких, его смерть оказалась неожиданной для современников. Таким образом, Елизавета уехала принцессой, а вернулась королевой, взойдя на престол в возрасте 25 лет.

В 1977 году она отмечала четверть века пребывания на троне (серебряный юбилей), в 2002 году - 50-летие (золотой), в 2012 году - 60-летие (бриллиантовый).

В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. После того как 13 октября 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX, правил с 1946 года), Елизавета стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира, а после того как президент Зимбабве Роберт Мугабе в ноябре 2017 года ушел в отставку, старейшим из действующих глав государств в мире.

Елизавета II является королевой сразу 16 государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций - организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)Великобритания
Прокуратура МУС приветствовала решение по вопросу оккупированных Израилем территорий
Ранее палата предварительного производства МУС пришла к выводу, что территориальная юрисдикция распространяется на сектор Газа и Западный берег реки Иордан, в том числе Восточный Иерусалим
Читать полностью