Королева Великобритании отмечает 69-летнюю годовщину своего правления

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 69-летнюю годовщину пребывания на троне. Обычно этот день Ее Величество проводит в своей резиденции в Сандрингеме (графство Норфолк) на востоке Англии, где 6 февраля 1952 года умер ее отец, король Георг VI. Однако на этот раз, впервые с 1990 года, в эти планы были внесены коррективы.

Причиной стала пандемия коронавируса. Практически весь прошлый год, с момента объявления первого карантина в марте, Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп провели в Виндзорском замке под Лондоном. Здесь же 94-летняя королева и ее 99-летний супруг продолжают находиться сейчас в окружении ограниченного числа слуг.

День без торжеств

Никаких торжеств в этот день по традиции не ожидается. Обычно 6 февраля Елизавету II посещает викарий Сандрингема для молитв о памяти ее отца, и, по мнению Джо Литтла, главного редактора журнала о жизни королевской семьи, аналогичным образом королева поступит на этот раз в Виндзоре. "Я уверен, что это будет нечто очень скромное", - приводит слова Литтла агентство PA.

Британские монархи предпочитают отмечать круглые даты своего правления. В 2017 году, когда Елизавета II стала первым монархом, отпраздновавшим 65-летие пребывания на троне, в лондонском Грин-парке Королевская артиллерия дала 41 пушечный залп. Королевский же монетный двор выпустил коллекционные монеты, посвященные сапфировому юбилею правления.

Еще более масштабным должна стать программа мероприятий в 2022 году, когда подойдет время платинового юбилея - 70-летия пребывания на троне. В прессу уже начинают просачиваться некоторые детали планируемых торжеств. Так, власти намерены объявить выходной день, перенеся его на июнь, провести торжественное шествие и, если ситуация с коронавирусом позволит, то организовать народные гуляния. Также, вероятно, будут отчеканены памятные монеты, учреждена медаль, а какие-то улицы названы в честь платинового юбилея.

Сейчас в Лондоне действует линия метрополитена "Джубили лайн", названная в честь 25-летнего юбилея пребывания Елизаветы II на троне. 36-километровая ветка, связавшая северо-запад и восток Лондона, была введена в эксплуатацию в 1979 году и на карте отмечается серебряным цветом.

Рекорды Ее Величества

6 февраля 1952 года на отдыхе вместе с мужем в Кении наследная принцесса Елизавета получила известие о скоропостижной смерти своего отца - короля Георга VI, умершего в возрасте 56 лет во сне от коронарного тромбоза. Несмотря на то, что король был болен раком легких, его смерть оказалась неожиданной для современников. Таким образом, Елизавета уехала принцессой, а вернулась королевой, взойдя на престол в возрасте 25 лет.

В 1977 году она отмечала четверть века пребывания на троне (серебряный юбилей), в 2002 году - 50-летие (золотой), в 2012 году - 60-летие (бриллиантовый).

В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. После того как 13 октября 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX, правил с 1946 года), Елизавета стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира, а после того как президент Зимбабве Роберт Мугабе в ноябре 2017 года ушел в отставку, старейшим из действующих глав государств в мире.

Елизавета II является королевой сразу 16 государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций - организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи.