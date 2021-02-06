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Главы МИД "евротройки" и госсекретарь США намерены "оживить" трансатлантическую кооперацию

Стороны также обсудили политику в отношении Китая и России, сообщили в министерстве иностранных дел Германии

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Германии, Великобритании, Франции и США обсудили в пятницу вечером, помимо иранского ядерного досье, отношения с Россией и Китаем, международную климатическую политику, борьбу с пандемией. Они были едины во мнении, что необходимо вместе решать глобальные вызовы. Об этом сообщили журналистам в МИД ФРГ.

Хайко Маас, Доминик Рааб, Жан-Ив Ле Дриан и Энтони Блинкен "в виртуальном формате обменялись мнениями по иранскому ядерному досье и региональным вопросам", отметили в ведомстве. "Далее они обсудили актуальные внешнеполитические темы, в том числе пандемию коронавируса, политику в отношении Китая и России, а также международную климатическую политику", - сообщили в МИД ФРГ.

"Главы внешнеполитических ведомств были едины во мнении, что хотят оживить традиционно тесное трансатлантическое сотрудничество и впредь вместе решать глобальные вызовы", - подчеркнули в германском ведомстве, отметив, что первый в таком формате со времени прихода к власти в США новой администрации разговор прошел в "доверительной и конструктивной атмосфере".

Ле Дриан в Twitter, со своей стороны, ранее заявил о том, что "состоялся обстоятельный и важный обмен по иранскому досье".

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний президент США Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЛе Дриан, Жан-ИвМаас, ХайкоРааб, ДоминикБлинкен, Энтони
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