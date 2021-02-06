В Вашингтоне осудили высылку из России трех европейских дипломатов

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Власти США осуждают высылку из РФ трех европейских дипломатов. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <...> Это необоснованный и неоправданный шаг", - заявил шеф американской дипломатии на своей странице в Twitter. "Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", - добавил госсекретарь.

По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".

Ранее в пятницу в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест.