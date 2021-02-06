{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вашингтоне осудили высылку из России трех европейских дипломатов

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о солидарности с Германией, Польшей и Швецией

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Власти США осуждают высылку из РФ трех европейских дипломатов. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <...> Это необоснованный и неоправданный шаг", - заявил шеф американской дипломатии на своей странице в Twitter. "Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", - добавил госсекретарь.

По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".

Ранее в пятницу в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест.

Теги
ШвецияСШАГерманияРоссияПольшаБлинкен, Энтони
Прокуратура МУС приветствовала решение по вопросу оккупированных Израилем территорий
Ранее палата предварительного производства МУС пришла к выводу, что территориальная юрисдикция распространяется на сектор Газа и Западный берег реки Иордан, в том числе Восточный Иерусалим
Читать полностью