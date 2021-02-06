Прокуратура МУС приветствовала решение по вопросу оккупированных Израилем территорий

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) о распространении юрисдикции инстанции на оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно сектор Газа и Западный берег реки Иордан, в том числе Восточный Иерусалим, будет тщательно изучено. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении прокуратуры МУС.

"Прокуратура приветствует внесение юридической ясности в вопрос территориальной юрисдикции МУС в данной ситуации, - говорится в документе. - Прокуратура в настоящее время тщательно изучает решение и затем примет решение по дальнейшим шагам, руководствуясь исключительно независимым и беспристрастным мандатом и обязательствами в соответствии с Римским статутом".

Ранее палата предварительного производства МУС после консультации с рядом заинтересованных сторон большинством голосов пришла к выводу, что территориальная юрисдикция в ситуации в Палестине распространяется на оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно сектор Газа и Западный берег реки Иордан, в том числе Восточный Иерусалим.

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года. В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, на территории Государства Палестина с 13 июня 2014 года.

20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины "прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования" в отношении действий Израиля на палестинских территориях. Она добавила, что у нее есть все основания полагать, что военные преступления были совершены на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.