Германия обсудит с партнерами по ЕС шаги в отношении России после высылки дипломатов

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Германия обсудит вместе с партнерами по ЕС дальнейшие шаги в отношении РФ после решения Москвы о высылке из России трех европейских дипломатов. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

"Наши следующие шаги мы очень подробно обсудим с коллегами по ЕС. Важна тесная координация среди партнеров", - заявил он. В связи с этим, по мнению Мааса, "заявление президента [США Джо] Байдена о намерении снова тесно согласовывать действия в отношении России с союзниками является важным сигналом".

"От самой России зависит, каких она хочет отношений с остальной частью Европы", - заявил германский министр. "Мы всегда подчеркивали, что не хотим обрывать нить диалога с Россией и стремимся - несмотря на все сложности - к добрым, как минимум разумным отношениям", - отметил он. "С этим связана надежда на то, что Россия будет соблюдать международные обязательства, будь то Конвенция о запрещении химического оружия или Европейская конвенция по правам человека", - сказал Маас.

В пятницу в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест. На Смоленской площади уточнили, что было зафиксировано участие в незаконных акциях сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

В связи с высылкой немецкого дипломата посла РФ в Берлине Сергея Нечаева пригласили "на срочный разговор" в МИД Германии, сообщил ТАСС источник во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.