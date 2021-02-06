Суд в США подвел итоги последней гонки на выборах в Конгресс

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Суд в США в пятницу определил победителя в последней гонке за место в Конгрессе спустя три месяца после проведения голосования. Об этом сообщила газета New York Post.

Сторонник демократов Энтони Бриндизи и его соперница из Республиканской партии Клаудиа Тенни оспаривали место в Палате представителей от 22-го избирательного округа по штату Нью-Йорк. Оба указывали на нарушения, допущенные в ходе голосования, и требовали учесть или, наоборот, не учитывать, часть голосов, поданных в пользу соперника. В итоге суд постановил, что победу одержала Тенни с перевесом в 109 голосов.

Судья Скотт ДельКонте в своем решении отметил, что процесс голосования характеризовался многочисленными ошибками и недочетами. В округе Онейда, например, не смогли обработать заявки на регистрацию в качестве избирателей свыше 2 тыс. человек, представивших для подтверждения личности водительские права. Однако, постановил ДельКонте, мошенничества и преднамеренного искажения итогов волеизъявления допущено не было. Он отверг попытки кандидатов доказать, что за соперника голосовали "мертвые души".

Решение суда означает, что последнее спорное место в нижней палате Конгресса США достанется представительнице республиканцев, хотя демократ Бриндизи еще может попытаться подать апелляцию. Баланса сил в нижней палате парламента США победа Тенни не изменит - там значительное преимущество ранее получили демократы.

3 ноября 2020 года в США состоялись выборы главы государства, губернаторов в ряде штатов и представителей законодательной власти на федеральном и более низких уровнях. Подведение итогов президентской гонки из-за подсчета направленных по почте голосов заняло почти четверо суток. Итоги последнего противостояния на выборах в Сенат США от штата Джорджия были подведены лишь 6 января после второго тура.