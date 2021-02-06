СМИ: два корабля КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Два патрульных корабля морской полиции КНР в субботу утром вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Уточняется, что на тот момент в том же районе находились японские рыболовецкие шхуны, и китайские корабли в один момент совершили движение в их направлении с целью сближения. Тем не менее, поскольку шхуны находились рядом с катерами береговой охраны Японии, никаких активных действий стороны не предпринимали. Экипаж японских сторожевиков через громкоговорители также потребовал от китайских кораблей немедленно покинуть эти воды.

Отмечается, что это первый случай, произошедший с тех пор, как 1 февраля в Китае вступил в силу закон, согласно которому китайская береговая охрана получила полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета КНР.

КНР считает эти острова своими незаконно оккупированными территориями и требует их возвращения. Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в их прибрежную зону.